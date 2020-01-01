Елена Синица На этой неделе в Перми будет работать шесть мобильных пунктов вакцинации При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцина от коронавируса

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, на неделе с 6 по 12 декабря в Перми будет работать шесть мобильных пунктов вакцинации.

Так, на первом этаже ТРК «Планета» (шоссе Космонавтов, 162б) можно будет поставить прививку 6–10 декабря с 12:00 до 20:00 и 11–12 декабря с 12:00 до 16:00. Поясняется, что в этом пункте будет доступна вакцина «Спутник V», «Спутник Лайт», а также вакцина от гриппа.





На первом этаже ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) можно будет привиться «Спутником V», «Спутником Лайт» и вакциной от пневмококковой инфекции. Пункт будет работать 7–12 декабря с 11:00 до 17:00.





Также привиться можно на первом этаже выставочного объединения «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59). Здесь в наличии вакцина от гриппа и вакцина «Спутник V». Вакцинироваться в этом пункте можно 6–10 декабря с 11:00 до 17:00 и 11–12 декабря с 10:00 до 18:00.





Пункт вакцинации организован и на втором этаже второй очереди ТРК «Семья» (ул. Революции, 13). Этот пункт будет работать 6–10 декабря с 14:00 до 20:00 и 11–12 декабря с 12:00 до 18:00. В минздраве отметили, что в период с 7 по 10 декабря в данном пункте в наличии будет только вакцина «Спутник Лайт». А 6, 11 и 12 декабря в наличии будет вакцина «Спутник V» и вакцина от гриппа.





Вакцинироваться можно в помещении Сбербанка (бульвар Гагарина, 65а) 6–10 декабря с 10:00 до 15:00. В наличии вакцина «Спутник V», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.





Помимо этого, привиться можно будет в медпункте СК «Спортхолл» (проспект Парковый, 58а) 7 и 9 декабря с 10:00 до 12:00. В наличии вакцина «Спутник V», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.





Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Напомним, что вакцина «Спутник Лайт» доступна только для вакцинации переболевших коронавирусом и для ревакцинации.

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