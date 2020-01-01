В Пермском крае подтверждено 690 новых случаев заражения коронавирусом За сутки скончались 22 пациента с ковидом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 690 новых случаев COVID-19. Выздоровел 661 человек, 22 — скончались.

Общее число инфицированных в крае достигло 144 926. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 6 960 человек.

На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 2 622 пациента, состояние 277-ми оценивается как тяжёлое, из них 128 подключены к аппаратам ИВЛ.

По состоянию на утро 6 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 078 337 человек. 837 656 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.





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