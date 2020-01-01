Елена Синица В 2022 году из Перми в Прагу появятся субсидируемые рейсы Полётная программа по этому направлению рассчитана до 31 декабря 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой минтранс утвердил перечень субсидируемых авиарейсов на 2022 год. Соответствующий приказ подписал глава минтранса Андрей Алякринский. Документ опубликован на сайте ведомства.

Так, в 2022 году планируются субсидируемые рейсы по направлению Пермь — Прага. Первый вылет запланирован на 15 июня 2022 года. Полётная программа рассчитана до 31 декабря 2022 года. Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю.





Кроме этого, в число субсидируемых вошли рейсы в российские города, в частности в Самару, Казань, Калининград, Краснодар, Новосибирск, Уфу, Мурманск, Астрахань, Волгоград.

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