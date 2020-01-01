В Пермском крае оборот общественного питания вырос на 28% Оборот розницы поднялся на 2,6% Поделиться Поделиться Твитнуть

Кафе KVARTIRA TERRACE / Фото: Ксения Полякова

Оборот общественного питания в январе — октябре 2021 года в Пермском крае составил 20 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 28,3% выше уровня соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот розничной торговли в январе — октябре сложился в сумме 497,8 млрд руб. (102,6% к соответствующему периоду 2020 года). Как говорят в ведомстве, на 97,3% он формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.