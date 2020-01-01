Елена Синица Региональному здравоохранению не хватает около 1 тыс. врачей Также необходимо ещё 1,5 тыс. средних медработников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день в Прикамье не хватает около 1 тыс. врачей разных специальностей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Также региональное здравоохранение нуждается более чем в 1,5 тыс. средних медицинских работников, включая фельдшеров. В частности, для работы в службе скорой помощи.





По данным на конец 2020 года, в государственных медучреждениях региона работали 9,7 тыс. врачей и более 20 тыс. медработников со средним профессиональным образованием.





В региональном минздраве сообщают, что обеспеченность врачами в крае составляет 37,3 на 10 тыс. населения. Для сравнения: в Приволжском федеральном округе — 36,1, в РФ — 37,6.





В частности, в клиниках края не хватает медсестёр. Сейчас этот показатель ниже как общероссийского, так и окружного и составляет 78,3 на 10 тыс. населения.





При этом каждый третий врач и каждый четвёртый средний медицинский работник — старше 56 лет и лишь 43 и 53% соответственно — сотрудники моложе 45 лет.

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