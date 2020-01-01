С начала года в Перми произошло 67 ДТП с участием автобусов Два человека погибли, более 70 получили ранения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году на дорогах Перми произошло 67 ДТП с участием водителей автобусов: 63 за январь — ноябрь и уже четыре аварии с начала декабря. Об этом сообщили в ГИБДД края.

По вине водителей автобусов произошли 23 дорожные аварии (один человек погиб, 23 получили травмы).

Всего с начала года в ДТП с участием рейсовых автобусов погибли два человека и 71 получил ранения.





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