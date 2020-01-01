В ТРЦ «Планета» начал работу кинотеатр федеральной сети «Синема Парк» Пока открыты три зала Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Виктор Михалев

В торгово-развлекательном центре «Планета» 5 декабря состоялось открытие кинотеатра федеральной сети «Синема Парк», об этом сообщается в социальных сетях ТРЦ.

Кинотеатр расположен на втором этаже «Планеты». Пока начали работать три зала. В комментариях к посту говорится, что зала IMAX (сокращение от image maximum, то есть «максимальное изображение») среди открытых нет.

Также заработал кинобар самообслуживания (open bar), который позволит гостям самостоятельно выбрать еду и напитки.

Кинотеатр в ТРЦ «Планета» — третий в Перми кинотеатр федеральной сети «Синема Парк». Первые два находятся в «Кристалле» (пр. Комсомольский, 53) и ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).

В августе 2021 года появилась информация, что в ТРЦ «Планета» вместо «Синема Парка» может начать работать кинотеатр «Каро».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.