В ТРЦ «Планета» начал работу кинотеатр федеральной сети «Синема Парк»
Пока открыты три зала
В торгово-развлекательном центре «Планета» 5 декабря состоялось открытие кинотеатра федеральной сети «Синема Парк», об этом сообщается в социальных сетях ТРЦ.
Кинотеатр расположен на втором этаже «Планеты». Пока начали работать три зала. В комментариях к посту говорится, что зала IMAX (сокращение от image maximum, то есть «максимальное изображение») среди открытых нет.
Также заработал кинобар самообслуживания (open bar), который позволит гостям самостоятельно выбрать еду и напитки.
Кинотеатр в ТРЦ «Планета» — третий в Перми кинотеатр федеральной сети «Синема Парк». Первые два находятся в «Кристалле» (пр. Комсомольский, 53) и ТРК «Семья» (ул. Революции, 13).
В августе 2021 года появилась информация, что в ТРЦ «Планета» вместо «Синема Парка» может начать работать кинотеатр «Каро».
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