В Пермь могут зайти две новые сети кинотеатров К концу года откроется кинотеатр сети «Синема 5» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми могут открыться две ранее не представленные в регионе сети кинотеатров — «Каро» и «Синема 5». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В МФЦ «Эспланада» вместо «Киномакса» к концу года откроется кинотеатр сети «Синема 5». Он будет состоять из восьми залов на 1,1 тыс. мест. Площадь кинотеатра — 3,6 тыс. кв. м.

Кроме того, по данным издания, замена арендатора может произойти в ТРЦ «Планета». Там вместо «Синема Парк» может начать работать кинотеатр «Каро». Хотя в компании MallTеch опровергают эту информацию.

Эксперты считают, что кинотеатры сетей «Синема 5» и «Каро» могут стать популярными в Перми, если предложат зрителю что-то новое.





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