Олеся Максименко Новые случаи COVID-19 выявлены в 31 территории Пермского края В столице региона — 421 заражённый Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса выявлены в 31 муниципалитете Прикамья. По количеству заразившихся лидируют Пермь, Чайковский и Березники — 421, 40 и 30 жителей соответственно.

Кроме того, 27 новых диагнозов COVID-19 подтверждены в Чусовском округе, 24 — в Чернушинском, 21 — в Пермском районе, 19 — в Лысьвенском округе, 13 — в Берёзовском, 12 — в Соликамском, 11 — в Краснокамском, 10 — в Кунгуре.

В Красновишерском и Кудымкарском округах зафиксировано по семь заболевших, в Осинском — шесть, в Кунгурском районе, Горнозаводском и Суксунском округах — по пять, в ЗАТО Звёздный и Очёрском округе — по четыре, в Гайнском и Добрянском округах — по три, в Кудымкаре, Александровском, Большесосновском, Карагайском, Октябрьском и Ординском округах — по два, в Бардымском, Верещагинском, Ильинском и Кочёвском округах — по одному.





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