Елена Синица Госинспекция труда проверит законность отстранения от работы сотрудников «Машиностроителя» Ведомство направило запросы в Роспотребнадзор и работодателю Поделиться Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

Госинспекция труда Пермского края проверит законность отстранения от работы сотрудников АО «Пермский завод «Машиностроитель». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Для оценки достоверности информации, ведомство направило запросы в Роспотребнадзор и работодателю.





Напомним, 2 декабря около сотни сотрудников завода «Машиностроитель» в Перми не были допущены на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса.





Как пояснил начальник управления маркетинга и сбыта завода «Машиностроитель» Дмитрий Ломаев, таким образом руководство предприятия исполняет приказ главного санитарного врача Прикамья об обязательной вакцинации определённых групп населения.

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