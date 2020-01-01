Елена Синица В Прикамье случаи заражения COVID-19 выявлены в 36 территориях края Большинство из них — в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 36 территориях Пермского края.

Так, в Перми выявили 355 инфицированных, в Чайковском — 42, в Пермском муниципальном районе — 37. Ещё 32 человека заболели в Березниках, 24 — в Чернушинском городском округе, 21 — в Бардымском муниципальном округе.





В Краснокамском и Соликамском городских округах заболевание подтвердилось у 19 человек, в Уинском муниципальном округе — у 15, в Суксунском городском округе — у 13 , в Чусовском — у 12, в Кунгуре — у 10.





В Лысьвенском городском округе зафиксировано восемь случаев заражения, в Верещагинском и Осинском городских округах — по семь. По шесть новых случаев выявлено в Добрянском городском округе, ЗАТО Звёздный и в Березовском и Куединском муниципальных округах.





В Александровском муниципальном и Красновишерском и Октябрьском городских округах заразилось по пять человек. Ещё по четыре инфицированных проходят лечение в Кудымкаре, а также в Карагайском, Гайнском и Ординском муниципальных округах. По три заболевших обнаружено в Нытвенском городском и Еловском и Кишертском муниципальных округах.





В Горнозаводском городском округе, Кудымкарском муниципальном округе и в Кунгурском районе подтверждено по два новых случая заражения. В Губахе, Косинском муниципальном и Гремячинском и Очерском городских округах заболело по одному человеку.





Всего за время пандемии краевой Роспотребнадзор официально подтвердил 143 543 случая заражения коронавирусом.

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