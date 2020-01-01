Андрей Стрельцов «Молот» обыграл «Барс» в домашнем матче В игре была забита всего одна шайба Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты пермского «Молота» свой последний поединок в домашней серии чемпионата ВХЛ провели с казанским «Барсом». Победителя встречи определила единственная шайба, заброшенная Алексеем Шубиным в первом периоде.

Таким образом, подопечные Альберта Логинова в домашней серии игр одержали две победы и потерпели два поражения.

Теперь «молотобойцам» предстоит сыграть четыре игры вне родных стен. На свой лёд пермская хоккейная дружина вернётся 21 декабря.

Стоит отметить, что два игрока «Молота» по итогам прошедшего месяца были отмечены на уровне ВХЛ. Александр Игошев признан лучшим защитником ноября, а Степан Никулин за этот временной отрезок стал лучшим новичком турнира.





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