В массовом ДТП в Пермском крае погибли три человека
Ещё двое получили травмы
В массовом дорожно-транспортном происшествии с тремя легковыми автомобилями в Пермском крае погибли три человека. Как уточнили в полиции, авария произошла 3 декабря в районе деревни Фоминка на 73 км трассы Пермь — Березники.
По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, столкнулся с «Ладой Грантой», после чего иномарку отбросило на автомобиль Hyundai. Помимо трёх погибших, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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