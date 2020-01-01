В массовом ДТП в Пермском крае погибли три человека Ещё двое получили травмы Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В массовом дорожно-транспортном происшествии с тремя легковыми автомобилями в Пермском крае погибли три человека. Как уточнили в полиции, авария произошла 3 декабря в районе деревни Фоминка на 73 км трассы Пермь — Березники.

По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, столкнулся с «Ладой Грантой», после чего иномарку отбросило на автомобиль Hyundai. Помимо трёх погибших, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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