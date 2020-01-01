Эксперты прокомментировали съезд «Единой России» Партия подвела итоги работы и обсудила дальнейшие планы Поделиться Поделиться Твитнуть

Партия «Единая Россия» на съезде 4 декабря подвела итоги выборов и обсудила дальнейшую деятельность.

Одно из важных решений «Единой России» — обращение к запросам регионов. Партия обновила руководящий состав региональных отделений. В 38 регионах страны главы субъектов будут руководить отделениями «Единой России», что поможет донести запросы регионов до федерального центра.

Состав самой партии после выборов обновился почти наполовину, в Генеральном совете партии более 50% новых участников, а Высший совет обновился на 40%. Причем в состав «Единой России» вошли не только политики со стажем, но и волонтеры, представители общественных движений, победители кадровых конкурсов и другие инициативные люди. В руководящие органы партии вошли и пермяки, об этом рассказал Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.

«Ранее от края было два представителя в Генсовете партии. Теперь сенатор Андрей Климов вошёл в Высший совет «Единой России». В Генсовет избраны Елена Савельева, заместитель руководителя общественной приёмной председателя партии в Пермском крае, и Наталья Ушакова, учитель школы №131, активный участник волонтёрского движения», — подчеркнул Вячеслав Григорьев.

Обновление партии, совершенно разные люди в партийных списках — все это напрямую связано с народной программой. Все предложения легли в основу развития страны и уже учтены в бюджете на 2022 год.

Пандемия коронавируса — одна из серьезных проблем для россиян, в решение которой участвует и «Единая Россия». При поддержке партии организованы волонтерские центры с участием общественных организаций, к борьбе с коронавирусом было привлечено более 100 тысяч человек. Сами партийцы собрали на борьбу с вирусом более 500 млн рублей членских взносов и благотворительных пожертвований.

Михаил Майоров, руководитель пермской редакции «ФедералПресс», политический эксперт, считает, что реализация народной программы — главная задача партии в ближайшее время: «После победы на выборах произошло обновление состава «Единой России», партия стремится быть более народной. С таким же посылом составлена народная программа, куда вошло более 2 млн предложений россиян, что говорит об актуальности затронутых тем. При этом в бюджет уже внесли изменения, поэтому можно сказать, что программа начала реализовываться».

Напомним, в этом году партия «Единая Россия» отмечает свое 20-летие. Она была основана 1 декабря 2001 года.

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