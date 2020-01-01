В Прикамье доставлено более 15 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона» В ближайшее время препарат будет распределён между медорганизациями Поделиться Поделиться Твитнуть

ЭпиВакКорона вакцина

permkrai.ru

В Пермский край поступило 15 390 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», сообщили в минзраве региона. Сейчас препарат распределяется между поликлиниками, участвующими в иммунизации населения.

Напомним, «ЭпиВакКорона» — однокомпонентная пептидная вакцина, разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора».

Всего с начала прививочной кампании в Прикамье доставлено более 1,5 млн комплектов различных вакцин от COVID-19 (Спутник V, ЭпиВакКорона, КовиВак, Спутник Лайт). С начала массовой вакцинации в регионе привиты 1,075 млн жителей.

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