За сутки в Пермском крае подтверждено 695 новых случаев COVID-19 От коронавируса скончались 22 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 695 новых случаев COVID-19, выздоровели 723 человека, 22 пациента скончались.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 143 543.

На сегодня в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, находятся 2 599 человек из них 299 пациентов в тяжёлом состоянии (в том числе 129 подключены к аппаратам ИВЛ).

По состоянию на утро 4 декабря в крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 075 009 человек. 837 656 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.





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