Власти оценили строительство в Перми нового спорткомплекса «Энергия» в 1,8 млрд рублей Объект на ул. Советской, 100 должны сдать к началу 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Управление капстроя Пермского края объявило конкурс на строительство многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Информация об этом появилась сайте госзакупок.

Общая площадь будущего СК составит более 16,9 тыс. кв. м. Начальная цена контракта — 1 млрд 812 млн руб. Заявки принимаются до 27 декабря 2021 года.

Объект, рассчитанный на посещение 274 человек в смену, разместиться на ул. Советской, 100, на месте одноименного стадиона. В комплексе разместятся универсальные спортзалы, бассейн, снаружи будет организована открытая спортплощадка с беговым кругом 200 метров, тренажерами, теннисным кортом, мини-футбольным полем, тропинками для скандинавской ходьбы.

Строительство спорткомплекса планируется начать 26 января 2022 года, а завершить до 25 января 2024 года.

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