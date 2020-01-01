Минспорта обязали выплатить строителям футбольного манежа «Пермь Великая» более 15 млн руб. Иск ООО «ЭлинАльфа» удовлетворён частично Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел в судебном заседании исковое заявление московского ООО «ЭлинАльфа» к региональному минспорта о взыскании неустойки за просрочку оплаты работ по строительству футбольного манежа «Пермь Великая» в Перми в размере 17,6 млн руб. и удовлетворил требования частично.

С минспорта в пользу общества с ограниченной ответственностью взыскивается 15,6 млн руб., а также судебные расходы в размере 98 тыс. руб.

Напомним, крытый футбольный манеж «Пермь Великая» начали возводить летом 2015 года. Контракт на работы на сумму 1 млрд 391,7 млн руб. выиграло ООО «ЭлинАльфа». Строительство завершилось в ноябре 2016-го, но акт ввода в эксплуатацию подписали лишь в ноябре 2017 года.





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