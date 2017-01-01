Манеж «Пермь Великая» к осени не откроют Минспорту запретили проводить работы на объекте из-за дополнительных следственных действий и судебной экспертизы

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Фото: Константин Долгановский

Напомним, крытый футбольный манеж «Пермь Великая» начали возводить летом 2015 года. Строительство планировалось завершить в ноябре 2016-го, но акт ввода в эксплуатацию подписали лишь в ноябре 2017 года. Так как до сих пор не все допущенные подрядчиком нарушения устранены, объект закрыт для спортсменов и зрителей. Предполагалось, что манеж возобновит работу в мае, но срок вновь перенесли. В мае директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Пётр Перминов в интервью «Новому компаньону» сообщил, что за лето в манеже «Пермь Великая» будут доделаны все недоделки, и к осени манеж будет наконец-то открыт.

Вчера, 29 августа, в пресс-службе минспорта изданию пояснили, что вести работы на объекте запретили из-за дополнительных следственных действий, которые проводят правоохранительные органы. Кроме того, в рамках судебного разбирательства назначена экспертиза, которая определит объём и качество выполненных работ. Проводить ремонтные работы до ее окончания невозможно, поскольку они могут повлиять на итоговые выводы специалистов.

ООО «ЭлинАльфа» и министерство спорта спорят в Арбитражном суде об исполнении госконтракта на строительство манежа ценой более 1,39 млрд руб. В картотеке суда сказано, что в своём иске столичный подрядчик требует взыскать с заказчика задолженность в размере 256,4 млн руб., пени — 26,1 млн руб. и стоимость дополнительных работ — 4,3 млн руб. Минспорт с требованиями подрядчика не согласился и выставил встречный иск — взыскать с него сумму необоснованного обогащения на 168,9 млн руб.

В итоге в июне Арбитражный суд назначил комплексную судебную строительно-техническую экспертизу. Её проводят эксперты Уральской торгово-промышленной палаты, ООО «Научно-исследовательский институт проектирования, технологии и экспертизы строительства».

Экспертиза должна определить объём и стоимость фактически выполненных работ. В случае обнаружения недостатков, определить являются ли они существенными и неустранимыми. Также необходимо указать, можно ли их было определить визуально при приемке работ, или дефекты являются скрытыми. Ещё эксперты должны установить, соответствует ли качество выполненных работ условиям контракта, проектно-сметной документации, государственным стандартам, нормам и правилам, техническим регламентам, действующим на момент выполнения работ и т.д. Экспертное заключение требуется представить в суд не позднее 15 октября.

В беседе с «Новым компаньоном» Пётр Перминов отказался комментировать информацию о следственных действиях. Однако в июне РБК-Пермь писало, что в декабре 2017 года краевое ФСБ изъяло всю документацию, связанную со строительством и вводом в эксплуатацию футбольного манежа. Как сообщает издание, в управлении продолжается доследственная проверка, и экспертное заключение может стать основанием для возбуждения уголовного дела. По словам собеседников РБК-Пермь в силовых структурах, у проверяющих есть отдельные вопросы к курировавшему процесс сдачи в эксплуатацию объекта бывшему первому зампреду пермского правительства Владимиру Рыбакину.

Сейчас ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края», в чьём ведении находится объект, подготовил новый проект реконструкции несущей конструкции. Этот проект уже отправили на государственную экспертизу. Пётр Перминов предполагает, что госэкпертиза будет готова в ближайшее время. «Вопросов не задают, значит все в порядке», — добавил он.

Приступить к выполнению работ можно будет по окончании следственных действий и заключений двух экспертиз. Пётр Перминов сообщил, что они могут объявить торги на реконструкцию, как только им разрешат проводить работы.