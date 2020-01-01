Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 31 территории Прикамья Больше всего инфицированных выявлено в Перми, Краснокамске и Чайковском Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за сутки новые заболевшие ковидом обнаружены в 31 территории Пермского края.

Больше всего инфицированных выявлено в Перми (316), Краснокамском городском округе (72), Чайковском (63).

В Верещагинском округе коронавирус диагностирован у 30 жителей, у 21 в Пермском районе, у 19 в Березниках, у 16 в Осинском округе, у 14 в Кунгуре.

В Чернушинском городском округе COVID-19 подтвердился у 13 человек, в Карагайском и Соликамском округах выявлено по 12 случаев заражения, в Ординском муниципальном округе — 11.

По восемь больных коронавирусом обнаружено в Частинском, Горнозаводском и Октябрьском округах.

По семь человек заболели в Очерском, Березовском, Сивинском и Уинском округах, по пять — в Большесосновском, Суксунском и Кишертском округах. По четыре случая инфицирования выявлено в Бардымском и Еловском округах,а также в Кунгурском районе. В ЗАТО Звездный, Нытвенском, Ильинском и Оханском округах выявлено по три заболевших, два — в Красновишерском. Один инфицированный обнаружен в Кудымкарском округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 142848 жителей с коронавирусной инфекцией.

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