Елена Синица
В Прикамье 693 новых случая заражения COVID-19
Доля свободного коечного фонда составляет 29,1%
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 693 новых случая COVID-19. За эти же сутки выздоровело 676 человек, умерло 20.
Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 293 пациента. Из них 125 подключены к аппаратам ИВЛ.
На данный момент в крае развёрнуто 3,8 тыс. «ковидных» коек, из них занято 2696. Доля свободного коечного фонда составляет 29,1%.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 142 848. За сутки в регионе проведено 10 351 ПЦР-исследование на коронавирус.
По состоянию на утро 3 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошёл 1 178 841 человек. При этом 837 656 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
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