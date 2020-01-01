Рузанна Баталина корреспондент Афиша уик-энда Рассказываем, что посетить, посмотреть, послушать в эти выходные, с 3 по 5 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

С 3 декабря на сайте Opera Vision доступна трансляция оперы Les Éclairs (16+) современного французского композитора Филиппа Эрсана в «Опера-Комик». Филипп Эрсан известен в Перми благодаря хоровой опере Tristia (16+), написанной для хора MusicAeterna.

3, 4 и 5 декабря в выставочном центре «Пермская ярмарка» проходит выставка антиквариата, коллекционирования и винтажных изделий «Антикварный салон и блошиный рынок. Слёт коллекционеров» (0+).

3, 4 и 5 декабря в киноцентре «Премьер» проходит кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «Радуга Прикамья» (18+). Зрителей ждут конкурсные показы игровых, документальных, анимационных фильмов, видеоклипов и арт-видео. Все фильмы сняты режиссёрами Пермского края.

3 декабря в 19:00 в Органном концертном зале Ирина Крутова и ОРНИ выступят с программой «сНЕЖНЫЙ РОМАНс» (6+).

3 декабря в 19:00 в Музее современного искусства PERMM пройдёт artist talk с Петром Стабровским (12+). Автор инсталляционного проекта «Невидимый свет» относится к занятию искусством как к исследованию. На встрече Пётр расскажет о своих исследованиях и о том, как они привели к появлению выставки, а также поделится опытом работы со светом в качестве художника, дизайнера и экспозиционера.

3 декабря в 19:00 и 4 декабря в 18:00 на сцене Пермского академического Театра-Театра пройдут гастроли Тюменского Большого драматического театра. Зрители увидят спектакль «Семейка Аддамс» (16+).

4 декабря с 11:00 до 18:00 в краевой библиотеке им. Горького пройдёт Всероссийский фестиваль NAUKA (0+). В программе: выставка «Картины из мира науки», в 12:30 — научное шоу для всей семьи, в 14:30 — интеллектуальная игра Smart Cup Perm (запись на игру: centrnauk@gorkilib.ru), в 16:30 — научно-популярные лекции, посвящённые разным областям научной и промышленной деятельности: VR-технологиям, нейробиологии, медицине.

Всероссийский фестиваль NAUKA

Пресс-служба краевой библиотеки им. Горького

4 декабря в 11:00 и 17:00 в Музее современного искусства PERMM стартует курс про эмоции для маленьких художников «Знакомься, это мир эмоций» (0+, от 1,5 лет).

4 и 5 декабря с 12:00 на «Заводе Шпагина» пройдёт праздничный Red Market (0+). Посетителей ждут дизайнеры со всей России, фермерский рынок и фуд-корт, мастер-классы и многое другое. Музыкальная программа будет представлена диджеями города, а в субботу вечером выступит KIKOK (live) с презентацией своего нового альбома Speedway. Также в рамках Red Market пройдёт фестиваль актуального научного кино «ФАНК». В программе документальные фильмы о космосе, искусственном интеллекте, генной инженерии, экологии и математике.

4 и 5 декабря в 14:00 и 16:00 в частной филармонии «Триумф» состоится премьера музыкального спектакля «Петя и волк» (6+).

«Петя и волк»

Пермский академический театр оперы и балета

4 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на фильм-выставку «Я, Клод Моне» (12+).

5 декабря в 14:00 в краевой библиотеке им. Горького зрителей ждёт музыкально-литературная композиция по музыкальным иллюстрациям Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель» в рамках педагогического проекта «Два рояля» (6+).

5 декабря в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балетный эпос «Спартак» (12+). Один из символов революционной борьбы, Спартак, герой романа Джованьоли, благодаря спектаклю Юрия Григоровича и в балете обрёл статус легенды.

5 декабря в 19:00 в Органном концертном зале в рамках XVI Международного фестиваля органной музыки главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье», заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов Лада Лабзина исполнит авторскую органную импровизацию к мультипликационному фильму «Заколдованный мальчик» (6+).

5 декабря в 19:00 на сцене Пермского академического Театра-Театра в рамках гастролей Тюменского Большого драматического театра будет показан спектакль «Новеченто. 1900-й» (16+).

До 18 декабря на сайте Operanplay доступна трансляция эпической оперы Вагнера «Валькирия» (16+) под управлением Константина Тринкса.

Весь декабрь в краевой библиотеке им. Горького работает выставка «Поэт и гражданин» (16+), посвящённая 200-летию Николая Некрасова.

Выставка «Поэт и гражданин»

Пресс-служба краевой библиотеки им. Горького

До 22 ноября 2023 года на сайте «Ваш досуг» доступна трансляция оперы Флориан Бонанни «Элементарно, моя дорогая Селестин» (16+).

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