Елена Синица В Перми экс-тренера по единоборствам приговорили к пожизненному лишению свободы Его признали виновным в убийстве супружеской пары Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд приговорил 45-летнего бывшего тренера по единоборствам к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ. В их числе статьи за убийство, хранение и перевозку огнестрельного оружия, а также незаконный сбыт наркотических средств.





В частности, установлено, что в мае 2009 года виновный убил молодую супружескую пару. Поясняется, что он знал о наличии более 1 млн руб. у своего знакомого и договорился о встрече с ним. Затем в квартире потерпевших подсудимый выстрелил из огнестрельного оружия в голову женщине. После этого он с соучастниками жестоким образом пытал мужчину, чтобы узнать, где находятся деньги. От полученных травм потерпевший скончался. Похитив денежные средства, мобильные телефоны, цифровую технику, закрыв двери квартиры на ключ, злоумышленники скрылись с места преступления.





Кроме этого, виновный в 2011 году на территории Перми дважды сбыл наркопотребителям более 120 г героина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.