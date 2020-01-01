В Перми пройдут траурные мероприятия в память погибших в клубе «Хромая лошадь» В воскресенье, 5 декабря, исполнится 12 лет со дня трагедии Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми в воскресенье, 5 декабря, пройдут траурные мероприятия в память о погибших в клубе «Хромая лошадь», об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С утра можно будет возложить цветы к памятнику в сквере Уральских добровольцев. В 12:30 для желающих будет организован выезд автобуса на Северное кладбище.

Участников траурных мероприятий просят соблюдать противоэпидемические меры — по возможности соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» (ул. Куйбышева, 9) — крупнейший по числу жертв пожар в России. Он произошёл 5 декабря 2009 года во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба и повлёк смерть 156 человек.

Причиной трагедии названы грубые нарушения правил пожарной безопасности.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и жёсткую реакцию российских властей. В связи с инцидентом был уволен ряд должностных лиц и чиновников пожарного надзора, а правительство Пермского края в полном составе сложило с себя полномочия.

В апреле 2013 года Ленинский районный суд Перми вынес обвинительный приговор в отношении восьми виновных в пожаре лиц. Самый большой срок — 9 лет 10 месяцев колонии общего режима — получил владелец клуба Анатолий Зак.

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