Мария Сыропятова
Пермская «Сереброника» открывает магазин в Москве
Галерея ювелирного искусства начнёт работу 4 декабря
Пермская сеть ювелирных магазинов «Сереброника» открывает свой магазин в Москве. Об этом объявила Ирина Саламатина, супруга и деловой партнёр владельца компании Андрея Саламатина.
Галерея ювелирного искусства «Сереброника» будет расположена по адресу: ул. Мещанская, 1/17, в районе метро «Сухаревская». Официальное открытие запланировано на 4 декабря.
«Сереброника» — ювелирная компания из Перми, основана Андреем Саламатиным в 2000 году. Компания производит и продаёт ювелирные изделия. Среди брендов — «Сила природы», Pearl Friends, INSTINCT и другие.
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