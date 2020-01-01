Мария Сыропятова Пермская «Сереброника» открывает магазин в Москве Галерея ювелирного искусства начнёт работу 4 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

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Пермская сеть ювелирных магазинов «Сереброника» открывает свой магазин в Москве. Об этом объявила Ирина Саламатина, супруга и деловой партнёр владельца компании Андрея Саламатина.

Галерея ювелирного искусства «Сереброника» будет расположена по адресу: ул. Мещанская, 1/17, в районе метро «Сухаревская». Официальное открытие запланировано на 4 декабря.

«Сереброника» — ювелирная компания из Перми, основана Андреем Саламатиным в 2000 году. Компания производит и продаёт ювелирные изделия. Среди брендов — «Сила природы», Pearl Friends, INSTINCT и другие.

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