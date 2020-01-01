Елена Бардукова РОО «Пермское землячество» обновила состав правления Региональная общественная организация подвела итоги XVII съезда Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 2 декабря, правление региональной общественной организации «Пермское землячество» подвело итоги XVII съезда, который состоялся 24 ноября 2021 года в Москве.

Первый заместитель председателя правления Пермского землячества Игорь Шубин отметил, что в этом году съезд проходил в непростых условиях: из-за антиковидных ограничений очно принять участие в нём смогли лишь 250 человек, остальные могли посмотреть мероприятие в режиме онлайн.

В Московском международном доме музыки собрались члены правления землячества, представители Пермской гильдии добросовестных предприятий, депутаты Пермской городской думы, глава Перми Алексей Дёмкин, а также студенты, преподаватели и руководство Пермского госуниверситета. Кроме того, впервые на съезд пермяков приехали представители землячеств из Челябинска, Екатеринбурга и Пензы.

Съезд начался с решения ряда традиционных вопросов. В частности, был избран новый состав правления и контрольно-ревизионной комиссии общественной организации. Причём, по словам Игоря Шубина, произошло заметное обновление и омоложение состава правления. Председателем правления единогласно был избран Андрей Кузяев.

Важным событием съезда стало вручение почётного знака Пермского землячества членам правления, много лет проработавшим в организации и внёсшим большой вклад в её развитие, — генерал-полковнику Валерию Фёдорову и первому генеральному прокурору России Валентину Степанкову.

В качестве главного события съезда было отмечено официальное награждение лауреатов Строгановской премии за 2020 год.

Напомним, в этом году лауреатами в номинации «За честь и достоинство» стали лейтенант полиции Константин Калинин и директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Бельков; «За высокие достижения в науке и технике» — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Виталий Мишланов; «За высокие достижения в экономике и управлении» — генеральный директор ООО «Форт-Телеком» Сергей Макаренко; «За высокие достижения в области культуры и искусства» — скульптор Альфиз Сабиров; «За высокие достижения в спорте» — паралимпийские чемпионы Евгений Торсунов и Галина Липатникова.

Все они получили статуэтку Аники Строганова, памятный знак, диплом и денежную премию в размере 500 тыс. руб.

Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы:

— Съезд не стоит на месте, он постоянно меняет форматы и внутреннее содержание. Впервые номинантам не просто давали слово, ведущие вели с ними диалог. И лауреаты открылись совсем с другой стороны, показали свои человеческие качества и черты характера.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество»:

— Прискорбно, что в этом году мы не присудили премию в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности». Пермь всегда была городом инициатив и интересных проектов. Но в этом году не оказалось ни одного претендента, которого мы могли бы выделить среди прочих. Думаю, что это произошло в том числе из-за ковидных ограничений, и надеюсь, что уже в следующем году найдётся яркая и уникальная личность, достойная этой номинации.

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