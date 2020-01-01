Маяки для земляков Лауреаты Строгановской премии получили свои награды Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Воробьёв

В Московском международном доме музыки на минувшей неделе прошёл XVII съезд РОО «Пермское землячество» и состоялось вручение Строгановской премии.

На съезде подвели итоги работы землячества за отчётный период и утвердили новый состав правления, которое значительно обновилось, но сохранило прежнюю численность — 21 человек. Председателем вновь избран Андрей Кузяев.

Лауреатами премии за 2020 год стали:

В номинации «За честь и достоинство» — лейтенант полиции Константин Калинин и директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Бельков.

«За высокие достижения в науке и технике» — член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Виталий Мишланов.

«За высокие достижения в экономике и управлении» — генеральный директор ООО «Форт-Телеком» Сергей Макаренко.

«За высокие достижения в области культуры и искусства» — скульптор Альфиз Сабиров.

«За высокие достижения в спорте» — паралимпийские чемпионы Евгений Турсунов и Галина Липатникова.

Олег Воробьёв

Пермское землячество объединяет сегодня более 2750 человек. И, что очень важно, сегодня уже более тысячи из общего количества — молодые люди в возрасте до 40 лет.

«Это одно из самых крупных российских землячеств, несмотря на то что численность населения Пермского края не настолько велика», — подчёркивает председатель правления РОО «Пермское землячество» Андрей Кузяев.

Олег Воробьёв

По его словам, проекты и работа Пермского землячества удивляют и вызывают уважение родственных организаций из столицы и других городов.

«И это не удивительно: наша Пермь — город с большой и славной историей. В 2023 году наш город встретит своё 300-летие. И у нашего землячества тоже славная, более чем вековая история. Мы рады и готовы делиться опытом с коллегами. И в свою очередь стремимся перенимать лучшие наработки у других», — подчеркнул председатель правления Пермского землячества.

Андрей Кузяев, председатель совета директоров ООО «Пермская финансово-производственная группа», президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», председатель правления РОО «Пермское землячество»:

— Церемония чествования строгановских лауреатов, которая проводится уже в 16-й раз, несомненное достижение нашего землячества. Но всё же главное для нас не сама церемония, а признание уникальности тех пермяков, которые становятся лауреатами.

Комок к горлу подкатывает, когда знакомишься с вехами жизненного пути, трудовыми или общественными достижениями наших лауреатов. И в то же время испытываешь невероятную гордость за то, что есть такие наши земляки.

Миссия Строгановской премии в том, что мы награждаем тех, кто идёт своим путём, кто живёт не только ради себя, кто сумел сделать больше, чем от него ожидали. И это как раз то, что отличает наших земляков от других жителей нашей бескрайней России. В этом смысле строгановские лауреаты — те маяки, на которые равняются в своей жизни и труде все наши земляки.

Как пример такого маяка Андрей Кузяев назвал лейтенанта полиции Константина Калинина, который, рискуя своей жизнью, героически проявил себя во время трагических событий в ПГНИУ, обезвредив вооружённого преступника. Этот мужественный и самоотверженный поступок заслужил особую оценку и внимание общества и, в частности, землячества.

А когда Константин вышел на сцену, присутствующие наглядно убедились и в том, что он — счастливый отец годовалого сынишки — удивительно скромный человек, смущающийся от своей славы и внимания общества.

«Мы восхищены героизмом и милосердием Константина Калинина, — сказала Алёна Селиванова, студентка первого курса геологического факультета ПГНИУ. — Мы забаррикадировались в аудитории, выпрыгивали из окон второго этажа. А Константин и его напарник фактически спасли нас от смерти, которая всё же не миновала шестерых других, ставших жертвами негодяя».

К словам Алёны присоединились её однокурсник Эльдар Каримов, преподаватели Александра Юминова и Елена Ляпина, третьекурсник-химик из Ирака Разюк Ашрап, вместе с другом вынесший из-под огня раненую студентку.

Олег Воробьёв

Все они специально приехали в Москву на церемонию, чтобы выразить признательность своему спасителю Константину Калинину, которому вручили Строгановскую премию «За честь и достоинство» генерал-полковник Валерий Фёдоров и известная телеведущая Мария Ситтель.

В этом году Пермское землячество пошло на беспрецедентный шаг — главную Строгановскую премию «За честь и достоинство» вручили сразу двоим замечательным землякам: помимо Константина Калинина эту награду получил директор ЗАО «Птицефабрика «Чайковская» Пётр Бельков.

«Хочу обратить внимание на те ценности, которые сегодня были озвучены на нашем вечере, — подчеркнул в своём выступлении при вручении Строгановской премии Петру Белькову Андрей Кузяев. — Это семья, любовь, преданность делу, которым ты занимаешься. Всё это в полной мере отразилось в судьбе Петра Степановича, который вот уже полвека занимается развитием птицеводства в Прикамье, что очень важно для нашего региона и, в частности, Чайковского района, где долгое время Пётр Бельков возглавляет птицефабрику, одну из крупнейших на Западном Урале. И не только успешно руководит ею, но и умело, заботливо создаёт условия для достойной жизни её работников, развивает социальную инфраструктуру села Фоки. На мой взгляд, очень важно тот огонь, что есть в вашей натуре, ваш жизненный заряд — всё это передать дальше, следующим поколениям чайковских птицеводов».

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Пермское землячество имеет для нас особое значение: оно позволяет людям, которые по тем или иным причинам уехали из Прикамья, чувствовать неразрывную связь с родной землёй, помогать нашему краю в социально-экономическом развитии.

Что же касается Строгановской премии, то она действительно является самой престижной и почётной в ряду наград Пермского края. Она прославляет тех прикамцев, которые достойно представляют свою родину даже за пределами России. На сегодня свыше 100 человек с гордостью носят звание строгановского лауреата. Сегодня я хочу сердечно поздравить новых обладателей этой почётнейшей премии. Здоровья и счастья вам, новых достижений в вашей благородной работе.

Игорь Шубин, первый заместитель председателя правления Пермского землячества, депутат Госдумы РФ:

— Очень непросто для нас выбирать лауреатов: на самую престижную в Прикамье награду претендуют лучшие из лучших. Напряжённые дебаты по этому поводу идут в экспертном сообществе, интернете, нашей комиссии по премиям и даже на заседаниях правления землячества. Проходят только по-настоящему заслуженные, уникальные люди. И наша позиция действительно принципиальна. Такой пример: в этом году не оказалось явных лидеров среди претендентов в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности». И мы исключили эту номинацию и специальный приз «Победителю общественного голосования». Но только на этот раз!

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