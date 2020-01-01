Елена Синица В Прикамье выявлено 690 новых случаев COVID-19 Общее число инфицированных в крае превысило 142 тыс.человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 690 новых случаев COVID-19.





Сейчас в краевых стационарах в тяжёлом состоянии находятся 302 пациента. Из них 119 подключены к аппаратам ИВЛ.





За эти же сутки от коронавируса выздоровело 676 человек, умерло — 21.





На данный момент в регионе развёрнуто 3,8 тыс. «ковидных» коек, из них занято — 2726. Доля свободного коечного фонда составляет 28,3%.





Общее число инфицированных в Прикамье достигло 142 155. За сутки в регионе проведено 9 835 ПЦР-исследований на коронавирус.





По состоянию на утро 2 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 169 759 человек. При этом 826 825 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.

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