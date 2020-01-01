Андрей Стрельцов Главный тренер «Амкара» прошёл стажировку в ФК «Сочи» После этого визита пермский футбольный клуб стал рассматривать Краснодарский край как базу для предсезонной подготовки Поделиться Поделиться Твитнуть

Рустем Хузин — главный тренер "Амкара"

Константин Долгановский

Главный тренер ФК «Амкар» Рустем Хузин побывал в командировке в Сочи, где прошёл курсы по повышению квалификации в одноимённом клубе. Об этом сообщила пресс-служба красно-чёрных.

После отчёта специалиста руководству клуба было принято решение рассмотреть возможность провести зимние сборы пермской команды в Краснодарском крае. Напомним, в этом регионе долгое время проживал нынешний генеральный директор «Амкара» Валерий Чупраков.

Пока в чемпионате ФНЛ-2, где выступает «Амкар-Пермь», — зимняя пауза. В турнирной таблице подопечные Рустема Хузина находятся на третьем месте.

Следующий официальный матч «амкаровцы» сыграют только в апреле 2022 года.

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