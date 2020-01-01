Олеся Максименко
В Пермском крае заблокированы сайты, рассказывающие об изготовлении взрывчатки
Они признаны запрещёнными на территории РФ
В ходе мониторинга сети интернет прокуратура Еловского района выявила два сайта, содержащих информацию об изготовлении
При этом зайти на ресурсы, посмотреть и скопировать её мог любой желающий. Прокурор направил в суд исковое заявление о признании данной информации запрещённой на территории РФ и потребовал запретить к ней доступ.
Осинский районный суд удовлетворил требования прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.
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