Олеся Максименко В Пермском крае заблокированы сайты, рассказывающие об изготовлении взрывчатки Они признаны запрещёнными на территории РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе мониторинга сети интернет прокуратура Еловского района выявила два сайта, содержащих информацию об изготовлении

При этом зайти на ресурсы, посмотреть и скопировать её мог любой желающий. Прокурор направил в суд исковое заявление о признании данной информации запрещённой на территории РФ и потребовал запретить к ней доступ.

Осинский районный суд удовлетворил требования прокурора, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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