Олеся Максименко Коронавирус «захватил» 76% муниципалитетов Пермского края COVID-19 выявлен в 35 территориях региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые случаи коронавируса зафиксированы в 35 муниципалитетах Прикамья.

Как и ранее, наибольшее количество заражённых являются жителями Перми — 362 человека. Второе и третье места — у Чайковского и Краснокамского округа: 73 и 38 заболевших соответственно.

В Лысьвенском округе подтверждено 29 новых диагнозов COVID-19, в Березниках — 25, в Пермском районе — 19, в Кунгуре — 14, в Чусовском округе — 12, в Кудымкаре — 11, в Нытвенском и Соликамском округах — по 10.

В Александровском и Сивинском округах — по девять заразившихся, в Карагайском и Оханском — по восемь, в Берёзовском и Чернушинском — по семь, в Гайнском — пять, в Верещагинском, Ординском, Осинском и Юсьвинском — по четыре, в Губахе и Суксунском округе — по три, в Добрянском, Кишертском, Кудымкарском, Очёрском, Частинском и Юрлинском округах — по два.

По одному инфицированному выявлено в ЗАТО Звёздный, Кизеле, Кунгурском районе, Бардымском и Гремячинском округах.

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