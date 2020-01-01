Олеся Максименко В Пермским крае ждут поступления шести новых поездов «Ласточка» Электропоезда передислоцируют до апреля 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край прибыли два новых электропоезда «Ласточка», ещё четыре будут передислоцированы на полигон Свердловской железной дороги до апреля 2022 года — по два состава в январе и марте следующего года.

В качестве приоритетного маршрута, по которому могут быть запущены новые поезда, рассматривается направление Пермь — Чусовой, сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам министра транспорта региона Андрея Алякринского, также рассматривается запуск поездов по маршруту «Пермское центральное кольцо» в рамках проекта «Компактный город».

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