Пермяки запаслись «умными» лампами и розетками для своих домов Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети «МегаФон Ритейл» вырос на 34% в натуральном выражении и на 41% в денежном. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия: люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики «МегаФона» фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре — в период нерабочих дней.

«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растёт. При этом рынок товаров для «умного дома» ещё относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», — комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. В Пермском крае на этот тип устройств приходится самая большая доля продаж — 72%, это выше, чем в целом по стране. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», далее следуют «Яндекс.Станция Лайт» и JBL Link Portable.

В нашем регионе в список самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 11,3%. Продажи этих устройств выросли в 1,25 раза в штуках. В этой категории пермяки чаще всего выбирали продукцию «Яндекса» — самой популярной «умной» лампой стала «Яндекс YNDX-00010». Высоким спросом пользовались комплекты «умного дома» (4%) и камеры видеонаблюдения (4%). Ещё одним гаджетом, который устанавливают пермяки в своих домах, стали смарт-розетки для экономии и учёта электричества (3%).

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в Пермском крае выросла на 22% — до 4974 руб. В целом по стране показатель чуть меньше — 4671 руб. Пермяки предпочитают выбирать «умную» технику в розничных магазинах. На покупки в салонах «МегаФона» пришлось 82% продаж против 18% в интернет-магазине.­­­

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