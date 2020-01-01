Олеся Максименко
В Прикамье выявлено 695 новых случаев COVID-19
В тяжёлом состоянии находятся 316 пациентов
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По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае поставлено 695 новых диагнозов COVID-19.
За этот же период от коронавируса вылечились 677 жителей Прикамья, 22 пациента умерли.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 316 пациентов, 130 из которых находятся на аппаратах ИВЛ.
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