Олеся Максименко Пермские трамваи украсили гирляндами На маршрутах работают девять украшенных вагонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Трамвай на ул. Революции

Константин Долгановский

В среду, 1 декабря, на трамвайные маршруты города вышли девять вагонов моделей «Лев» и «Львёнок», украшенных гирляндами.

Для украшения одного «Льва» специалистам требуется 700 метров гирлянд, «Львёнка» — 350 метров, рассказывает пресс-служба городской администрации.

Также к Новому году подготовили экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус у здания МУП «Пермгорэлектротранс» на ул. Уральская, 108а. Подсветку украшенных экспонатов включают по вечерам.

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