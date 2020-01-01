Олеся Максименко
Пермские трамваи украсили гирляндами
На маршрутах работают девять украшенных вагонов
В среду, 1 декабря, на трамвайные маршруты города вышли девять вагонов моделей «Лев» и «Львёнок», украшенных гирляндами.
Для украшения одного «Льва» специалистам требуется 700 метров гирлянд, «Львёнка» — 350 метров, рассказывает пресс-служба городской администрации.
Также к Новому году подготовили экспонаты музея электротранспорта — трамвай и троллейбус у здания МУП «Пермгорэлектротранс» на ул. Уральская, 108а. Подсветку украшенных экспонатов включают по вечерам.
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