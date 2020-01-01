Андрей Стрельцов В «Молоте» будет играть ещё один воспитанник ярославской школы хоккея В Пермь прибыл защитник из клуба КХЛ «Локомотив» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот-Прикамье"

Алексей Горячев, 20-летний воспитанник системы клуба КХЛ прибыл в Пермь. Известно, что он неоднократно вызывался в состав молодёжной сборной России. В текущем сезоне Алексей провёл 27 матчей в составе «Локо» и набрал четыре очка по системе «гол+пас» (1+3) при показателе полезности «+9».

Генеральный директор «Молота» Александр Гулявцев отметил, что ярославская молодёжь хорошо вписалась в игру команды.

«При подписании договора с ярославцами была достигнута договорённость о командировке в Пермь игроков подготовленных, хорошего уровня. Все, кто к нам приезжает, должны своей игрой, своим отношением к делу, доказать, что они достойны играть в команде. Руководство «Локомотива» было со мной солидарно в этом вопросе, и те ребята, которые приехали к нам, показывают на деле, что они хорошо подготовлены и могут играть на уровне ВХЛ, приносить результат», — заявил Гулявцев.

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