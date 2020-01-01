Андрей Стрельцов Легендарный боец Фёдор Емельяненко приедет в Пермский край Известно, что в Соликамске звезда спорта проведёт мастер-класс Поделиться Поделиться Твитнуть

Фёдор Емельяненко / фото:

Четырехкратный чемпион мира по ММА Фёдор Емельяненко едет в Прикамье. Визит состоится на этой неделе. Инициатором приглашения спортивной звезды выступило ПАО «Уралкалий».

Полностью программа пребывания легендарного бойца еще не известна, но возможно Емельяненко встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, сообщают «Новости Перми».

Планируется, что уже в эти выходные в Соликамске Фёдор Емельяненко проведет мастер-класс.

45-летний Федор Емельяненко, после большого перерыва, в октябре провёл поединок в Москве и победил американца Тимоти Джонсона. Бой завершился в первом же раунде после того, как легенда ММА из России нокаутировал соперника. За карьеру в MMA Федор Емельяненко одержал 40 побед при шести поражениях.





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