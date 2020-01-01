Участие в отборочном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» приняли 64 творческих коллектива Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Пермском крае завершился региональный отборочный этап фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Его участниками стали театры и студии с возрастом участников от 6 до 17 лет и от 18 до 30, сообщают в краевом минкульте.

Всего на участие в первом отборочном этапе от Прикамья поступило 64 заявки: 46 в номинации «Лучший детский спектакль» и 18 в номинации «Лучший молодёжный спектакль».

Итоги краевого тура будут подведены 3 декабря в онлайн-формате на сайте проекта театральноеприволжье.рф. Победители пройдут в следующий, окружной этап, который пройдёт с января по февраль 2022 года, где им предстоит встреча с финалистами из других регионов. Финал фестиваля пройдёт в марте-апреле 2022 года: традиционно имена победителей огласят во время прямой трансляции. Победители окружного (финального) этапа фестиваля будут отмечены грантами (за первое место — 200 тыс. руб., за второе — 150 тыс. руб., за третье —100 тыс. руб.).

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, для молодых коллективов Прикамья фестиваль «Театральное Приволжье» — это отличный повод заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов. «Мы живём в крае и городе с большими театральными традициями. Прикамье не зря называют одной из театральных столиц России. То, что участники коллективов и студий для себя в качестве второй профессии выбрали театр, очень значимо. Это великолепный жизненный опыт, который точно пригодится», — подчёркивал глава региона.

Отметим, окружной общественный проект создан по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и направлен на привлечение молодёжи к участию в театральной жизни страны, а также на развитие молодёжного и детского театрального искусства.

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