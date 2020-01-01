Елена Синица В декабре в Пермском крае прогнозируют морозы до -28˚ В целом, ожидаемая температура воздуха в этом месяце будет на 1-1,5˚ выше нормы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре в Пермском крае ожидаемая температура воздуха на 1-1,5 ˚ выше нормы. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

В течение месяца характер погоды будет меняться, отмечают синоптики. Наиболее динамичной ожидается первая неделя декабря. Так, 2-3 декабря ожидается умеренное похолодание. Затем, 4 декабря, на севере региона ожидается сильный снегопад, а в южных районах и Перми —оттепель до +3˚ с дождем.





В период с 5 по 6 декабря также возможны очень сильные снегопады (свыше 20 мм осадков) на юге Пермского края. В связи с арктическим вторжением ожидается резкое похолодание.





На севере края температура воздуха опустится до -20˚. В ночь на 6 декабря вероятен мороз -25…-28˚. На юге края и в Перми такой же холодной может быть ночь на 7 декабря.





Во второй декаде месяца температура воздуха прогнозируется на 1˚ выше нормы. Вероятны волны холода с морозами до -25˚ и ниже. Количество осадков ожидается около нормы, а по югу края больше нормы.





В третьей декаде средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 1-2˚ по югу и востоку края и около нормы — по северу, а количество осадков немного меньше нормы.

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