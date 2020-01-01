Елена Синица
Прикамье получит из федерального бюджета 256 млн руб. на строительство дороги
Речь идёт об улице Сапфирной в жилом районе Ива-1
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В рамках программы «Стимул», Пермский край получит из федерального бюджета 256,5 млн руб. на строительство автомобильной дороги в Перми по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поясняется, что дорога разместится в границах ул. Уинская, ул. Сакко и Ванцетти, пр. Октябрят, пр. Ивинский и ул. Агатовая. Протяжённость участка составит 1,3 км. В планах построить дорогу в 2022 году.
В краевом минстрое отмечают, что за счёт этой дороги, жителям района будет обеспечена транспортная доступность к местам проживания, а также возможность добраться до школы и детских садов.
Кроме этого, предполагается, что жители районов Ива-1 и Костарево также смогут быстро добираться и до центра города. Также снизится транспортная нагрузка на ул. Грибоедова.
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