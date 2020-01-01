Елена Синица Прокуратура Добрянки выявила нарушения в содержании дамбы пруда под Полазной Суд обязал местную администрацию обследовать гидротехнические сооружения Поделиться Поделиться Твитнуть

Полазненский пруд

wikimapia.org

Прокуратура Добрянки проверила исполнение местной администрацией законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. В результате были выявлены нарушения, передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.

В частности, выяснилось, что не проводились обследования дамбы пруда под Полазной и берегоукрепления в селе Усть-Гаревая.





В связи с этим прокурор вынес главе муниципалитета представление. Акт прокурорского реагирования признали обоснованным, однако более четырёх месяцев требования не исполнялись. Тогда прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.





Добрянский районный суд удовлетворил иск в полном объёме. По решению суда ответчик обязан провести обследование гидротехнических сооружений в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.





Напомним, ранее Ростехнадзор выявил 26 нарушений в содержании дамбы пруда под Полазной.

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