Елена Синица
Прокуратура Добрянки выявила нарушения в содержании дамбы пруда под Полазной
Суд обязал местную администрацию обследовать гидротехнические сооружения
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Прокуратура Добрянки проверила исполнение местной администрацией законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. В результате были выявлены нарушения, передаёт пресс-служба краевой прокуратуры.
В частности, выяснилось, что не проводились обследования дамбы пруда под Полазной и берегоукрепления в селе Усть-Гаревая.
В связи с этим прокурор вынес главе муниципалитета представление. Акт прокурорского реагирования признали обоснованным, однако более четырёх месяцев требования не исполнялись. Тогда прокуратура направила в суд соответствующее исковое заявление.
Добрянский районный суд удовлетворил иск в полном объёме. По решению суда ответчик обязан провести обследование гидротехнических сооружений в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.
Напомним, ранее Ростехнадзор выявил 26 нарушений в содержании дамбы пруда под Полазной.
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