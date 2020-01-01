Главного бухгалтера двух пермских фирм осудили за присвоение 1,7 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Ленинском районном суде вынесен приговор бывшему главному бухгалтеру строительной компании. Женщина признана виновной в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевое управление МВД.

Следователями установлено, что 42-летняя пермячка, работая по совместительству в транспортной фирме, с июня 2016 года по июль 2017 года использовала электронно-цифровую подпись директора для перечисления денежных средств с расчётного счёта строительной компании на расчётный счёт транспортной фирмы и уже оттуда переводила деньги на свой банковский счёт. Таким образом она присвоила более 1,7 млн руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд назначил виновной наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также пермячка должна выплатить штраф в размере 35 тыс. руб.

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