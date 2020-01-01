Депутат Геннадий Сторожев: Так что же удалось сделать как депутату за истекший год в Пермской городской Думе шестого созыва Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутатская работа происходит по наказам избирателей, причём, непрерывно во времени. Вряд ли возможно чётко отделить, что сделано в текущем году — от сделанного в предшествующие годы.

Так, именно в этом году губернатором принято правильное решение о возобновлении движения электропоездов по центральному участку Горнозаводской ветки Свердловской железной дороги, которого с нетерпением ждали жители отдалённых Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов Перми. Для этого были приложены значительные усилия.

Также непросто происходила борьба за установление именной таблички у памятника Ф.Э.Дзержинскому, за выделение бесплатного офисного и репетиционного помещения для музыкального театра «Бенефис» под управлением А. Макарова, против строительства ненужного, с моей точки зрения, второго оперного театра, против закрытия троллейбусного движения и ненужной реформы маршрутно-транспортной сети, но за создание муниципального автобусного парка и обновление его подвижного состава.

И что характерно для депутатской работы, которая никогда не кончается, уже во время выборов пришлось вмешаться в восстановление электроснабжения магазина «Мясопродукты» с его скоропортящейся продукцией.

Сейчас полным ходом идёт реконструкция уникального легкоатлетического манежа «Спартак», для чего пришлось выкупить его у частника, добиться выделения муниципальных средств на реконструкцию на его законном месте, разработать и пройти экспертизу проектной документации, что естественно происходило не за один день, но зато теперь с удовлетворением можно сказать, что появилась большая надежда, что наказ огромного количества жителей Перми будет выполнен.

Нельзя пройти мимо проблемы расселения аварийного жилья, которая решается очень трудно, но когда удаётся помочь конкретной семье, это доставляет большое удовлетворение.

Многое ещё предстоит сделать. Неумеренные тарифы на тепло- и водоснабжение, устанавливаемые частными ПСК и компанией «Новогор-Прикамье», а также управляющими компаниями, тарифы на проезд в общественном транспорте, на сбор мусора, непрерывный рост цен на товары повседневного спроса, продовольственные, прежде всего, ждут своего решения и не дают поводов для самоуспокоения. И это ещё далеко не всё. Но зато как приятно и вдохновляюще, когда твоя депутатская работа находит одобрение и благодарность в отзывах избирателей.

Так что сделано ещё далеко не всё, а предстоит ещё больше. В том числе, добиваться всенародных выборов главы администрации города и гораздо большего, нежели сейчас вовлечения жителей в принятие управленческих решений. В том числе и по вопросу, как достойно отметить приближающееся 300-летие Перми!

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