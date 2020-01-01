Андрей Стрельцов
«Молот» расправился с ЦСК ВВС
Самарский хоккейный клуб пропустил от пермяков восемь «сухих» шайб
Хоккеисты «Молота» вновь разгромили «самарских лётчиков» в чемпионате ВХЛ.
Первые пять шайб побывали в воротах самарской команды уже в первом периоде. Авторами голов стали Камиль Шиафотдинов, Денис Цыганов, Матвей Банников, Степан Никулин и Александр Дарьин. Вновь Александр Дарьин, а также Даниил Сероух забросили шайбы уже после перерыва. Окончательный результат встречи оформил Даниил Сероух под занавес матча. Итог — 8:0.
Напомним, в первом круге подопечные Альберта Логинова обыграли аутсайдера турнира в гостевом поединке со счётом 10:0.
Теперь 2 декабря «Молот» на своём льду сыграет с пензенским «Дизелем».
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