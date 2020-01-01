Олеся Максименко За сутки в Прикамье выявлено 32 «заражённых» муниципалитета Наибольшее количество заболевших — в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае новые инфицированные коронавирусом зафиксированы в 32 муниципалитетах. В лидерах по количеству заболевших — столица региона, Лысьвенский и Краснокамский округа: 331, 58 и 44 заразившихся соответственно.

Также 35 новых диагнозов COVID-19 поставлено в Пермском районе, по 21 — в Кунгуре и Соликамском округе, 20 — в Добрянском округе, 18 — в Березниках, 17 — в Чайковском, 16 — в Верещагинском округе.

По 12 случаев коронавируса зафиксировано в Горнозаводском, Куединском и Чернушинском округах, 11 — в Нытвенском, по восемь — в Ординском и Чусовском, семь — в Берёзовском, шесть — в Суксунском.

В Бардымском и Кишертском округах — по пять заразившихся, в Кунгурском районе — четыре, в Губахе, Александровском, Октябрьском и Осинском округах — по три, в Кизеле, Очёрском и Юсьвинском округах — по два, в Кудымкаре, Еловском, Оханском и Юрлинском округах — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.