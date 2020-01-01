Елена Синица Назначен новый директор пермской службы по обращению с бездомными животными Денис Комаров приступит к обязанностям с 1 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Новым директором МКУ «Обращение с животными без владельцев» и муниципального приюта для животных с 1 декабря назначен Денис Комаров. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что Комаров 12 лет занимал должность начальника кинологической службы внутренних войск МВД России. Столько же работал в должности старшего кинолога-инспектора в ФСКН РФ по Пермскому краю.





«Назначение опытного кинолога позволит усилить мероприятия по отлову животных в городе, а также больше внимания уделять социализации собак, находящихся в муниципальном приюте», — отметил начальник управления по экологии и природопользованию горадминистрации Дмитрий Андреев.





Напомним, в феврале 2021 года пермский приют бездомных животных привлекли к ответственности за нарушения в сфере ветеринарного законодательства. Организация скрыла внезапную гибель 133 собак, в том числе щенков, при этом фактическая причина смерти животных приютом не была установлена.

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