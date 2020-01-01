Строительная готовность нового здания городской поликлиники на улице Ленина в Перми достигла почти 80% Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию планируется в первом полугодии 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Подрядная организация, занимающаяся возведением новой городской поликлиники на ул. Ленина, 16 в центре Перми, выполнила больше 3/4 от общего плана строительно-монтажных работ. Об этом сообщает Министерство строительства Пермского края.

По информации ведомства, сейчас на объекте возведены стены и перекрытия, ведется монтаж системы вентиляции, слаботочных сетей и прочих элементов системы электроснабжения. Помимо этого, на стройплощадке производится чистовая отделка помещений, заканчивается облицовка фасада.

«Для завершения работ строителям необходимо выполнить монтаж технологического оборудования, произвести отделку всех внутренних помещений, установить лифты и провести озеленение территории около поликлиники», — отмечают специалисты. На данный момент общий процент выполнения работ составляет 78%.

Напомним, объект входит в Адресную инвестиционную программу (АИП) Прикамья. Это единственная поликлиника Ленинского района Перми, она была закрыта в связи с аварийным состоянием в 2017 году.

Возведение нового здания для размещения медучреждения первичного звена на личном контроле держит губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона неоднократно выезжал на стройплощадку с инспекцией. По его словам, строительство объектов социальной сферы — это один из важнейших вопросов, на который обращают внимание жители, поскольку все хотят иметь в шаговой доступности современные больницы и поликлиники, детские сады и школы, а также спортивные объекты. За его решением — повышение качества жизни населения, улучшений условий проживания в конкретных территориях.

Ввести поликлинику планируется в первом полугодии 2022 года. По поручению Дмитрия Махонина к этому моменту администрация города Перми должна решить вопрос с парковочными местами для пациентов.

Всего в новом здании будут обслуживаться 32 тыс. жителей Ленинского района, после сдачи в эксплуатацию она сможет принимать 400 человек в смену. В поликлинике будет располагаться дневной стационар терапевтического, хирургического и неврологического профиля, а также отделения неотложной помощи, лучевой диагностики, реабилитации и лечебной профилактики. Кроме того, в медучреждении будет круглосуточно работать первый в районе травмпункт.

Отметим, строительство объектов здравоохранения — один из приоритетов властей Пермского края. Всего до 2024 года в рамках АИП планируется возвести порядка 30 поликлиник, больничных корпусов и врачебных амбулаторий

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