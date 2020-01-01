Олеся Максименко «Газпром трансгаз Чайковский» возглавил Алексей Олейников В структуре «Газпрома» он работает около 13 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Чайковский» назначен Алексей Олейников, сообщает пресс-служба компании.

Алексей Олейников работает в структуре «Газпрома» около 13 лет: прошёл путь от инженера-электроника до главного инженера — заместителя начальника Оренбургского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) — филиала ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Последние три года возглавлял Малоистокское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Предыдущий генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов скончался 20 августа 2021 года. По данным «Коммерсантъ-Прикамье», он болел коронавирусом.

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