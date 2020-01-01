Олеся Максименко За сутки в Прикамье выявлено 693 новых заболевших COVID-19 Коронавирус стал причиной смерти 21 жителя региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 693 новых случая коронавирусной инфекции.

За этот же период от COVID-19 вылечились 673 жителя Прикамья, 21 пациент скончался.

В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 324 человека, 129 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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