Олеся Максименко
За сутки в Прикамье выявлено 693 новых заболевших COVID-19
Коронавирус стал причиной смерти 21 жителя региона
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По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 693 новых случая коронавирусной инфекции.
За этот же период от COVID-19 вылечились 673 жителя Прикамья, 21 пациент скончался.
В тяжёлом состоянии в стационарах региона остаются 324 человека, 129 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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