Елена Синица Пермяки планируют потратить 16,5 тыс. руб. на празднование Нового года Это на 1,3 тыс. руб. меньше, чем в допандемийный год Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среднем россияне планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы 18,5 тыс. руб. на одного человека без учёта подарков. Об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.

По данным исследования, самый большой бюджет на праздники планируют жители Москвы (23,2 тыс. руб.), а самый маленький — Волгограда (14,3 тыс. руб.).





Пермяки же планируют потратить в среднем 16,5 тыс. руб. Для сравнения: в 2020 году жители города называли сумму 16,9 тыс. руб., а в 2019-м — 17,8 тыс. руб.





В целом бюджет на празднование Нового года планируют 35% россиян, 45% не ведут подобных расчётов. Молодёжь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно определяет лимит праздничных расходов.





При этом мужчины планируют потратить на эти цели больше, чем женщины (20,3 тыс. руб. против 16,4 тыс. руб. соответственно), а молодёжь до 24 лет — чуть больше, чем представители других возрастных категорий (20,3 тыс. руб.).

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